Manovra, spunta l'ipotesi di estendere la voluntary sui contanti

La "voluntary disclosure" potrebbe essere estesa anche al contante, con l'obiettivo di far emergere denaro che, tornato nel circuito 'regolare', diventerebbe fonte di tassazione futura. E' una delle ipotesi di copertura della manovra contenuta nella legge di Bilancio. L'opzione prevede un prelievo forfait attorno al 35% e sanerebbe gli aspetti fiscali, ma non diventerebbe uno scudo per eventuali reati penali collegati al denaro.