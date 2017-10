Manovra, spunta ipotesi di una norma salva bonus 80 euro per statali

Spunta l'ipotesi di inserire in Manovra una norma per salvare il bonus 80 euro che gli statali tra i 23 e i 26 mila euro di reddito rischiano di perdere, in tutto o in parte, per gli aumenti contrattuali. Si tratterebbe di specificare la "neutralità" dei rinnovi rispetto al bonus. La seconda opzione è quella di aumentare le risorse da destinare ai contratti, per rialzi medi che si attesterebbero tra 85 e 90 euro.