Manovra, sismabonus esteso a seconde case e attività produttive

Il "sismabonus" sarà esteso nel 2017 alle seconde case e alle attività produttive con la legge di bilancio varata dal Consiglio dei ministri. Dell'incentivo potrà usufruire anche chi si trova nella zona sismica 3, e non più soltanto chi vive nelle aree 1 e 2, ad alto rischio. Tra le spese detraibili anche quelle per la classificazione e verifica sismica. Si potrà inoltre cedere l'agevolazione per le parti comuni dei condomini a soggetti terzi.