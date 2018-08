Manovra, si studia ampliamento incentivi per imprese al Sud

Ampliamento dell'incentivo "Resto al Sud", alzando l'età di chi può farne richiesta (ad oggi gli under 35). E' una delle misure del "pacchetto Sud" allo studio in vista della manovra. Misura che sarebbe già finanziata. Sul tavolo anche l'ipotesi di rendere "permanenti" le attuali misure di decontribuzione per chi assume a tempo indeterminato al Sud (al 100% fino a un tetto di 8.060 euro). In cantiere anche semplificazioni per l'utilizzo dei fondi Ue.