Manovra, Salvini: "Non faremo miracoli ma daremo le prime risposte"

"Ci prepariamo a una manovra economica che darà le prime risposte. Non promettiamo miracoli in tre mesi, ma daremo i primi segnali di cambiamento anche in economia, questo autunno". Lo annuncia Matteo Salvini, intervenendo anche in merito alla questione del taglio delle pensioni d'oro, su cui precisa: "Alcune mega pensioni non coperte da contributi non hanno senso di esistere".