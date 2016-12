Manovra, rimandato aumento Iva

La legge di stabilità prevede la cancellazione totale delle clausole di salvaguardia per il 2016 per 16,8 miliardi di euro. Lo rendono noto, alla vigilia del varo in Consiglio dei ministri, fonti di Palazzo Chigi. Significa - sottolineano le stesse fonti - che quest'anno non ci saranno aumenti di Iva e accise per effetto delle clausole.