Manovra,Padoan: pesa nodo rifugiati

"Attendo una valutazione da parte della Commissione europea commisurata al problema politico sociale ed economico dei rifugiati in Europa". Lo scrive il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan in una lettera al commissario Ue Moscovici assieme al documento programmatico di bilancio 2016. Padoan evidenzia la necessità di affrontare la questione di come "il patto di stabilità possa tenere conto delle spese effettuate per l'emergenza migranti".