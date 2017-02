Manovra, Padoan: "Ok nuove misure ma Ue cambi strategia o rischio altre Brexit"

"Il governo sta lavorando per accelerare le riforme sia nell'introduzione di nuove misure sia nell'implementazione di quelle già adottate". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan facendo il punto sulla manovra correttiva. Per scongiurare procedure comunitarie per troppo debito, l'Italia deve correggere i suoi conti entro aprile e presentare un piano di riforme per rassicurare l'Ue sulla sostenibilità dello squilibrio macroeconomico.

"Ue cambi strategia o si rischiano altre Brexit" - Padoan, a Parigi per il capital markets summit 2017, ha poi aggiunto: "Senza un drastico cambio di strategia dell'Unione europea c'è il rischio che la Brexit non rimanga un caso isolato, ma ci siano altre uscite". Alla domanda dei cronisti se dopo Brexit ci fossero più opportunità o più rischi, il ministro ha risposto: "Più rischi se l'Europa non sfrutta questa opportunità di rispondere alle domande dei cittadini con soluzioni europee e cioè più lavoro, più sicurezza, più welfare".



"C'è bisogno di innovazione per crescere" - E dal punto di vista dell'impatto immediato sulla vita degli europei? "Dipende, ripeto, da quali politiche, anche nell'immediato, l'Europa sarà in grado di prendere". C'è bisogno di molta innovazione anche nell'Ue oltre che nei singoli Stati membri? "L'innovazione è motore di crescita, di vita migliore, l'Europa è alla frontiera dell'innovazione, si tratta di sfruttarla meglio", ha concluso Padoan.