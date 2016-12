Manovra, Padoan al Parlamento: "Spread sale perché i mercati temono stop della politica economica"

Padoan presenta la manovra in Parlamento - "Mi scuso con il Parlamento e la Commissione per i ritardi. E' che la nuova legge di Bilancio è strumento potente ma anche complesso. Mi assumo la responsabilità personale per questo ritardo". Così ha risposto il titolare dell'Economia ad alcuni deputati che, durante le audizioni sulla manovra, sottolineavano il ritardo con il quale il governo ha presentato il testo al Parlamento.



"Sisma, fino a 6 miliardi per la ricostruzione" - Dopo le polemiche dell'opposizione che chiedeva quante fossero le risorse disponibili per il post-terremoto Padoan ha chiarito: "Se mettiamo assieme le spese per la ricostruzione e per la messa in sicurezza arriviamo alla cifra di 6 miliardi".



"Anticipo pensionistico funzionerà? Sono ottimista" - "Sull'Ape... Funzionerà o non funzionerà? Ci sono diverse vedute. Io sono più ottimista di altri sull'impatto positivo. Sembra introdurre un'innovazione", ha poi detto Pier Carlo Padoan. Il ministro ha sottolineato che le coperture ci sono: "E' stata fatta una stima del numero di soggetti che potrebbero ricorrervi e dei costi conseguenti e quindi questa stima è cautelativa. Da qui la necessità di verificare nel tempo quanti aderiranno all'Ape social, perché le stime del governo potrebbero essere superiori alle effettive adesioni".



"Esuberi banche ineluttabili, con manovra uscita sarà più dolce" - Sugli esuberi previsti nel mondo delle banche, ha assicurato che l'uscita sarà più dolce: "Tutto il sistema bancario deve attraversare nei prossimi anni un processo molto importante. Ci sono numeri elevati ma nella manovra ci sono risorse che dovrebbero facilitare un'uscita più dolce possibile", ha dichiarato.



"1,2 mld per gli investimenti locali" - Per gli investimenti locali "ci sono spazi finanziari per 1,2 miliardi annui che si aggiungono agli effetti espansivi del fondo pluriennale vincolati", ha poi spiegato il ministro, davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.



"Lavoro, il mercato migliora anche senza bonus" - Sul mercato del lavoro ha assicurato: "Il mercato del lavoro continua a migliorare nonostante il venir meno di buona parte degli incentivi fiscali sui nuovi contratti a tempo indeterminato".



"Rischi concreti con maggiori sbarchi, spese oltre 0,2% Pil" - Nel 2017 "l'Italia affronterà spese addizionali straordinarie per l'immigrazione superiori allo 0,2% di Pil". Così il ministro dell'Economia sull'emergenza immigrazione. Ci sono "rischi concreti - ha aggiunto - che il fenomeno dell'immigrazione veda una dinamica crescente nel 2017". La spesa per i migranti, ha sottolineato, "è stata di 3,3 miliardi nel 2016 e salirebbe a 4 miliardi nel 2017".



"Tasse, nel 2017 risparmi per 23,5 miliardi" - "Dal 2014 ad oggi c'è stata una "riduzione di imposte graduale ma costante, dal carico fiscale sui dipendenti del 2014, l'Irap nel 15, la Tasi nel 16 e l'Ires nel 2017. L'insieme di queste misure comprese quelle per l'agricoltura comporta minori tasse nel 2017 per 23,5 miliardi", ha concluso il ministro Padoan.