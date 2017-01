14:20 - La Commissione Bilancio del Senato ha approvato l'emendamento del relatore alla legge di Stabilità che prevede un credito d'imposta del 10% per le imprese senza dipendenti. La misura riguarda 1,4 milioni di autonomi che, non avendo dipendenti, non possono beneficiare del taglio dell'Irap sul costo del lavoro e che, quindi, risulterebbero penalizzati dall'aumento dell'aliquota base dal 3,5% al 3,9% previsto.