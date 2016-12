Manovra, ok a emendamenti per semplificazione fisco

Proroga automatica della cedolare secca in caso di rinnovo di affitto, niente tasse sulle spese di viaggio e trasporto per i piccoli imprenditori, stop a cartelle e richieste di documentazione fiscale ad agosto. Sono alcune delle norme di semplificazione fiscale contenute in due emendamenti identici a firma Michele Pelillo e Maurizio Lupi (Ncd), riformulati rispetto al testo originario, approvati nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.