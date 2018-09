Manovra, Moscovici: no a scontro Ue-Italia, ma il debito è esplosivo

"Non abbiamo alcun interesse ad aprire una crisi tra l'Italia e la Commissione Ue, ma non abbiamo neanche interesse a che l'Italia non riduca il suo debito pubblico, che rimane esplosivo". Lo afferma il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, sottolineando che "gli italiani non devono sbagliarsi: ogni euro in più per il debito è un euro in meno per le autostrade, per la scuola, per la giustizia sociale".