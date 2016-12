Manovra, ministro Giannini: "Sconti per chi assume neodiplomati"

"Sono previsti più investimenti per gli Istituti tecnici superiori che offrono sbocchi reali nel mondo del lavoro e decontribuzioni per le aziende che assumono i neodiplomati che hanno fatto alternanza scuola-lavoro". Lo comunica il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, spiegando i contenuti della legge di Bilancio che prevede anche uno stanziamento per l'organico della scuola e risorse per la copertura delle deleghe della Buona Scuola.