Manovra, ministro Fraccaro: travalica limiti ma conti al sicuro

"Serve una riflessione, perché la politica oggi è sottoposta al mercato. Per cambiare questa situazione ci vuole coraggio. Faremo una manovra effettivamente espansiva che travalichi alcuni limiti anacronistici senza mettere in crisi i conti pubblici". Lo dice il ministro Riccardo Fraccaro a Tgcom 24, aggiungendo: "Non mi impicco sui numeri ma ci vuole coraggio per mettere prima i diritti dei cittadini sulle logiche del mercato".