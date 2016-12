Manovra, la risposta di Padoan alla Ue: "Scarto dovuto spese straordinarie su sisma e migranti"

Manovra, la risposta del ministro Padoan alla Ue 1 di 3 Tgcom24 Tgcom24 Manovra, la risposta del ministro Padoan alla Ue Dopo il richiamo dell'Unione europea sulla Manovra, il ministro Pier Carlo Padoan replica con una lettera e i dati grafici per spiegare il motivo dello scarto tra gli impegni presi dal governo e i numeri per il 2017 scritti nella legge di Stabilità sull'aggiustamento strutturale di bilancio. Per il titolare dell'Economia infatti ciò è dovuto alla crisi dei migranti e allo stato di emergenza per i terremoti che hanno scosso l'Italia. Ecco come. 2 di 3 Tgcom24 Tgcom24 Manovra, la risposta del ministro Padoan alla Ue Dopo il richiamo dell'Unione europea sulla Manovra, il ministro Pier Carlo Padoan replica con una lettera e i dati grafici per spiegare il motivo dello scarto tra gli impegni presi dal governo e i numeri per il 2017 scritti nella legge di Stabilità sull'aggiustamento strutturale di bilancio. Per il titolare dell'Economia infatti ciò è dovuto alla crisi dei migranti e allo stato di emergenza per i terremoti che hanno scosso l'Italia. Ecco come. 3 di 3 Tgcom24 Tgcom24 Manovra, la risposta del ministro Padoan alla Ue Dopo il richiamo dell'Unione europea sulla Manovra, il ministro Pier Carlo Padoan replica con una lettera e i dati grafici per spiegare il motivo dello scarto tra gli impegni presi dal governo e i numeri per il 2017 scritti nella legge di Stabilità sull'aggiustamento strutturale di bilancio. Per il titolare dell'Economia infatti ciò è dovuto alla crisi dei migranti e allo stato di emergenza per i terremoti che hanno scosso l'Italia. Ecco come. leggi dopo slideshow ingrandisci

Padoan ribadisce comunque che "l'obiettivo di medio termine rimane il pareggio strutturale al 2019". Il ministro spiega lo scostamento tra le cifre previste e quelle poi finite in Manovra con le spese da affrontare per alcuni eventi, come la crisi migratoria e il sisma. Le spese per le operazioni di salvataggio dei migranti, prima assistenza e cure sanitarie, protezione ed educazione per oltre 20mila minori non accompagnati sono stimate in 3,3 miliardi di euro nel 2016 (al netto dei contributi Ue) ed a 3,8 miliardi (0,22% del Pil) nel 2017 in uno scenario stabile. Padoan paventa che la spesa possa salire fino all'0,24% del Pil e cioè a 4,2 miliardi. "Il numero dei migranti in arrivo in Italia nel 2016 è oltre tre volte quello del 2013 e ancora più alto del 2011-2012, il periodo seguente alla Primavera Araba - continua -. Inoltre, lo sforzo dell'Italia è iniziato prima degli altri Paesi Ue, visto che fronteggia una pressione senza precedenti dal 2014 a causa del conflitto libico".



I costi del sisma - Ma non c'è solo il problema migranti a pesare sulle casse dell'Italia. C'è l'emergenza per il terremoto che ha colpito l'Italia centrale. "Il governo - scrive Padoan - sosterrà spese considerevoli per l'assistenza e la ricostruzione per il terremoto per un totale di 2,8 miliardi. Tuttavia data la frequanza di sismi distruttivi e la sofferenza che hanno causato alla popolazione italiana, il governo intende anche condurre un programma aggiuntivo contro i rischi sismici con maggiore tempestività ed efficacia di quanto non sia avvenuto in passato. Questa azione è necessaria per mettere in sicurezza ad esempio 42mila scuole il 30% delle quali necessita o di interventi strutturali o di essere completamente ricostruite".



Effetto Referendum - Per quanto riguarda le riforme strutturali "l'attenzione è attualmente puntata sul prossimo referendum di riforma Costituzionale il cui impatto sull'economia può essere significativo". Così scrive Pier Carlo Padoan, nella lettera inviata al Commissario Ue, Pierre Moscovici, e al vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis.