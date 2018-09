Manovra, l'Italia non preoccupa i mercati asiatici: corre Tokyo

I mercati asiatici e dell'area del Pacifico non guardano ai rischi di tensioni in Europa per via della Manovra italiana e si muovono in territorio positivo. La Borsa di Tokyo corre sui massimi da quasi 30 anni grazie alla debolezza dello yen e alla solidità mostrata da Wall Street. L'indice Nikkei chiude in rialzo dell'1,36% a 24.120 punti. Hong Kong sale nel finale dello 0,4%, con i listini cinesi leggermente più ottimisti (Shanghai a +0,7%).