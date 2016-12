Manovra Italia, perplessità Ue: caso complicato, rispettare le regole che ci siamo dati

Le stesse fonti però tengono a precisare che Fonti "il clima dei rapporti Bruxelles-Roma è sereno e costruttivo".



Il caso italiano, fanno sapere fonti comunitarie, è "complicato", più difficile del solito perché il passo che ha scelto di fare Matteo Renzi, quello di spingere il deficit fino al 2,3%, è più lungo di quanto ci si aspettava e non tutte le coperture indicate nel Draft Budgetary Plan, ancora tutto da studiare, sembrano convincenti a una prima lettura. In effetti nel documento - con il quale il governo conferma per il 2017 una crescita del Pil all'1% e un indebitamento che invece va al 2,3% - si chiarisce la provenienza dei circa 27 miliardi della manovra ma almeno 7 miliardi sono "una tantum".



L'esame comunque durerà alcune settimane, nel frattempo il governo potrà spiegare le sue ragioni, sempre in via informale, anche ai tecnici che dalla prossima settimana saranno in missione a Roma per la verifica "di routine" sugli squilibri macroeconomici, per verificare i progressi fatti dai singoli Paesi rispetto alle raccomandazioni della Commissione.