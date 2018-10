Manovra Italia, leader Ue pronti a ribadire il rispetto delle regole

La Manovra italiana sarà presentata dal premier Giuseppe Conte all'Eurosummit di giovedì a Bruxelles. In quell'occasione, diversi leader Ue sarebbero pronti a prendere la parola per ribadire all'Italia la necessità di rispettare le regole del Patto di stabilità e di essere in grado di provvedere autonomamente a eventuali shock in caso di crisi.