Manovra, ipotesi decreto fiscale: "pace" con tetto a un milione

Bitonci annuncia anche che "per i risparmiatori vittime delle crisi bancarie vogliamo stanziare una somma non inferiore a 5 volte quella che ha messo il Pd. Loro hanno messo 100 milioni, noi vogliamo metterci mezzo miliardo con soluzioni che accelerino il pagamento ai soggetti truffati".



Il sottosegretario all'Economia spiega inoltre che le proposte emerse dal tavolo economico della Lega saranno esaminate dal governo in un vertice atteso nei primi giorni della prossima settimana, forse già lunedì.