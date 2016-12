Manovra in Aula il 14 dicembre

La legge di Stabilità arriverà alla Camera per la discussione generale il 14 dicembre. Il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti in commissione Bilancio è stato fissato per venerdì 27 alle 18. Il termine per la presentazione dei provvedimenti di modifica in Aula è stato fissato per il 14 dicembre alle 11, prima dell'inizio della discussione generale previsto alle 14.