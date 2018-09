Manovra, il governo studia un taglio delle accise sulla benzina per circa 300 milioni

Il governo sta studiando un taglio delle accise sui carburanti per circa 250-300 milioni. E' una delle misure del pacchetto fiscale proposto dalla Lega per la prossima manovra, e le risorse sarebbero reperite grazie all'extragettito dell'Iva sulla benzina, ottenuto nel corso dell'anno. Si tratterebbe comunque di un taglio massimo di 3 centesimi sulla benzina o, in alternativa, di 1 centesimo sul gasolio.