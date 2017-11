Manovra, governo presenta 17 emendamenti: da Pompei a frequenze 5G

Il governo ha presentato in Commissione Bilancio del Senato un nuovo pacchetto di 17 emendamenti alla manovra. Le proposte vanno dalle "scuole belle" in arrivo dal Miur al congedo per le donne vittime di violenza, fino agli interventi per Pompei, alla gara per le frequenze 5G, a precisazioni sui call center e alla Naspi (indennità mensile di disoccupazione). Non mancano, come ogni anno, anche misure per i lavoratori socialmente utili di Palermo.