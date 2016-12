Manovra, fondo unico per P.a.: si punta a 1,9 miliardi nel 2017

La manovra dovrebbe prevedere un fondo unico per la Pubblica amministrazione, destinato a coprire non solo le spese per le assunzioni, ma anche quelle per il rinnovo del contratto 2016-2018 e per la gestione delle forze dell'ordine. Il governo lavora per riuscire a finanziare il fondo già dal 2017 con 1,9 miliardi di euro, partendo da una dotazione minore da aumentare poi negli anni successivi.