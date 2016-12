Manovra, dubbi su tagli a Regioni

"Sarebbe utile una valutazione del Governo in merito alla effettiva praticabilità" dei tagli alle Regioni cui vengono chiesti "nel triennio 2017-2019 complessivamente nuovi risparmi per oltre 17 miliardi". Lo scrivono i tecnici di Camera e Senato che stanno analizzando la Legge di Stabilità, sottolineando i margini "ristretti" visto che non vanno incluse "le risorse della sanità".