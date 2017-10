Manovra, concerti come i teatri: arriva l'Iva al 10%

Il pacchetto cultura inserito nella legge di Bilancio prevede l'Iva agevolata al 10% per i concerti, come già previsto per gli spettacoli teatrali, fondi per i musei e per incentivare la lettura e misure per accelerare la ricostruzione delle chiese e del patrimonio ecclesiastico dopo il sisma del centro Italia. In arrivo anche 200 assunzioni tra i vincitori di concorso. Salgono così a 1000 gli ingressi con il ritorno della selezione pubblica.