Manovra, comm. Sanità: tasse su sigarette per cure oncologiche

Più tasse sui tabacchi per circa 600 milioni per finanziare l'acquisto dei farmaci oncologici innovativi e per potenziare le reti delle cure palliative, in particolare pediatriche. Lo prevede un emendamento alla manovra di tutta la commissione Sanità del Senato, a prima firma della presidente Emilia De Biasi (Pd). L'emendamento è fortemente sostenuto anche da Ap: "Siamo felici - dicono - di passare per quelli che aumentano le tasse".