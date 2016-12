Manovra,Camusso: favorisce i ricchi

Netta bocciatura della legge di Stabilità da parte della leader della Cgil, Susanna Camusso, ascoltata in audizione in commissione Bilancio del Senato. La Manovra, ha detto, "favorisce chi ha di più e crea difficoltà alle persone che hanno necessità". La Camusso ha citato come esempi "l'ennesimo taglio" a patronati e Caf e gli aiuti agli affitti in nero.