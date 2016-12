Manovra, Bruxelles avverte: "L'Italia rischia di non rispettare i requisiti del Patto Ue"

"Rapporto su Italia e Belgio in un mese o due" - Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, ha annunciato che verrà presentato "a breve" un rapporto sugli squilibri di bilancio di Italia e Belgio. "Non c'è una data specifica, potrebbe essere un mese o due", ha precisato. E ancora: "Il Patto di Stabilità c'è ancora e continua ad essere applicato, e anzi in verità vediamo nel complesso la situazione essere migliorata negli Stati membri, con la media di deficit e debito in calo".



Moscovici: "Terremo in conto le spese per sisma e migranti" - "Per l'Italia il gap è più ampio" rispetto agli impegni richiesti, ma "una parte significativa della deviazione di bilancio è associata ai costi del terremoto e alla gestione dei flussi migratori". Lo ha dichiarato il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici, assicurando che Bruxelles "ne terrà conto". "Vedremo se ci saranno state correzioni che permettono di ridurre ulteriormente la deviazione, per evitare nuove procedure per l'Italia. Il 5 e 6 dicembre sono in programma l'Eurogruppo e l'Econofin, poi ci sarà il rapporto", ha concluso.



Proprio in merito alle spese sostenute per l'emergenza e la ricostruzione post-sisma, la Commissione ha fatto sapere che "lo 0,18% di Pil stanziato dal governo italiano nel 2017 può essere considerato idoneo per la clausola degli eventi straordinari".



Nel mirino anche la Germania - Assieme all'Italia e ad altri undici Paesi, anche la Germania sarà monitorata per squilibri eccessivi da parte della Commissione europea. Anche nel 2015 Berlino era stata inserita tra i Paesi da monitorare per il suo surplus, ma alla fine dell'analisi il suo squilibrio non era stato considerato "eccessivo", a differenza di quello italiano per cui il monitoraggio era proseguito.



Weber: "Non si può continuare sulla strada del debito" - "Non possiamo fare come negli ultimi decenni, continuando sulla strada del debito. Questo non creerà il futuro, più debito distruggerà il futuro". E' quanto ha affermato l'eurodeputato tedesco Manfred Weber, capogruppo del Ppe, interpellato sul confronto tra Commissione europea e governo italiano sulla manovra. "Per quanto riguarda il caso particolare dell'Italia - ha aggiunto - sta facendo fronte ai fardelli aggiuntivi sui migranti e il terremoto. Questi costi aggiuntivi dovrebbero essere presi in considerazione dalla Commissione e credo che lo stiano facendo".