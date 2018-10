Manovra, Boeri (Inps): dare risorse a chi non lavora è sbagliato

"Trasferire risorse da chi lavora a chi non lavora è un percorso sbagliato. Ci vuole più lavoro, il che significa pensioni più alte". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, aggiungendo: "Il percorso di successo è quello di alleggerire gli oneri su chi lavora. Muoversi nella direzione opposta, triplicando l'afflusso di chi va in pensione e di chi non lavora, significa colpire la fiscalità generale".