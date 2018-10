Manovra, Boccia: "Su crescita governo si gioca la credibilità"

"Confindustria rimane attendista. Questo governo sulla crescita si gioca la credibilità. La crescita rende sostenibili i conti". Lo afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, sottolineando da New York che "occorre entrare più nel merito". Lapidario invece sul teorico turn over che dovrebbe creare quota 100: "Non c'è automatismo fra riforma delle pensioni e maggiore occupazione", ha detto infatti Boccia.