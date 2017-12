Manovra, arriva la nuova tax credit per le imprese culturali

Nasce la tax credit "creatività" per le imprese culturali, come quelle che sviluppano app e che si occupano di realtà virtuale o di animazione digitale. E' quanto prevede un emendamento alla Manovra approvato dalla commissione Bilancio nel cosiddetto "pacchetto cultura". Il testo "assegna" all'impresa culturale e creativa un credito d'imposta del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, realizzazione e promozione di prodotti innovativi.