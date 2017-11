Manovra, Anci: possibile nuovo taglio da un miliardo per i Comuni

"E' possibile che possano verificarsi gravosissimi tagli indiretti sui Comuni" per l'ammontare complessivo di "un miliardo di euro". E' quanto ha affermato il presidente dell'Anci (Associazione nazionale comuni italiani), Antonio Decaro, sottolineando: "Se sommiamo questa cifra ai nove miliardi che abbiamo perso negli ultimi cinque anni, tutto questo non potrà che portare a una riduzione dei servizi per i cittadini".