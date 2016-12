Manovra 2017, Commissione europea: non ci sarà alcun commento

La Commissione europea non commenterà i contenuti del progetto di bilancio fino a quando non sarà esaminato e valutato secondo i consueti tempi. Questa la posizione sulla manovra 2017 dell'Italia secondo un portavoce della Commissione in attesa che il testo venga ricevuto a Bruxelles. Al momento risultano arrivati alla direzione generale per gli affari economici e finanziari solo alcuni i progetti di bilancio, tra cui quello di Francia e Austria.