Manovra, 1 mld di euro per ricostruzione edifici pubblici aree sisma

Un miliardo di euro in più per finanziare la ricostruzione pubblica nelle aree del centro Italia devastate dai terremoti del 2016. E' quanto previsto dalla Manovra in discussione in Parlamento. Le risorse finanziarie disponibili e previste dal bilancio pluriennale dello Stato, sottolinea il Commissario per la ricostruzione Paola De Micheli, saranno utilizzate per il ripristino degli edifici pubblici come scuole, sedi comunali e caserme.