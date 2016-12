Manipolazione Libor, Deutsche Bank dovrà pagare 2,5 miliardi di dollari

I loro nomi non sono stati resi noti ma il Dipartimento Servizi finanziari di New York ha specificato che sei lavorano nella sede di Londra e uno in quella di Francoforte e che nella lista ci sono un amministratore delegato, quattro direttori e due alti dirigenti.



La maxi-sanzione fissata nel patteggiamento si aggiunge ai 7,1 miliardi di euro di spese legali che Deutsche Bank ha sostenuto negli ultimi tre anni.



Cos'è il Libor - Deutsche Bank aprirà il portafogli perché alcuni suoi dipendenti manipolarono il Libor. Il London interbank offered rate è il tasso di riferimento per molte operazioni internazionali di credito come il presito di liquidità tra i diversi istituti bancari.