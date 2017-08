Manifatturiero: su produzione e ordini a giugno. Sale l'indice Pmi

A fare il punto sulla situazione è Markit economics che nel consueto resoconto mensile spiega che questa serie di fattori positivi ha comportato un aumento dell’indice Pmi della produzione manifatturiera, arrivato a toccare i 55,2 punti, contro i 55,1 del mese precedente. Un livello che, nonostante la debacle del mese precedente (quando si registrò il punteggio più basso degli ultimi quattro mesi), ha consentito al settore di chiudere il miglior trimestre degli ultimi sei anni.



Ottimi risultati giungono anche dalle rilevazioni effettuate da Markit a livello europeo. A giungo l’indice Pmi manifatturiero è salito a 57,4 punti, contro i 57,3 della stima flash e i 57 punti registrato a maggio. Anche in questo caso Markit parla di un aumento considerevole dei livelli produttivi e degli ordini e, di conseguenza, di una crescita record dei posti di lavoro creati. Nella media del secondo trimestre l’indice Pmi si è attestato a 57 punti: il livello più alto dal primo trimestre del 2011.



A comportare l’aumento dell’indice medio è stato il buon andamento rilevato per quasi tutti i Paesi dell’area. Tra i Paesi menzionati nella nota della società londinese, spiccano i 60,7 punti dell’Austria (record da 76 mesi), i 59,6 della Germania (record da 74 mesi) e i 58,6 dei paesi Bassi (record da 74 mesi). Bene anche Francia (54,8 punti), Spagna (54,7 punti) e soprattutto Grecia che, con 50,5 punti, torna in fase di espansione, mettendo a segno il valore massimo degli ultimi 37 mesi.