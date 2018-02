Maltempo, Fs e Rfi presentano piano per potenziare scalo Termini

L'a.d. di Fs e quello di Rfi hanno illustrato al ministero dei Trasporti "un piano finalizzato all'obiettivo richiesto prevedendo un ulteriore potenziamento tecnologico dello scalo di Roma Termini all'interno del programma di investimenti pari a 100 milioni per i principali nodi metropolitani". Lo annuncia il Mit dopo che il ministro Graziano Delrio aveva richiesto al gruppo Fs misure immediate per impedire il ripetersi del caos trasporti.