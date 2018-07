Malattia Marchionne, Consob: "Su Fca verifiche di routine"

La Consob ha svolto su Fca "verifiche di routine", le stesse che vengono effettuate ogni volta che si verifica un evento "price sensitive" (informazioni importanti) come per la vicenda che riguarda la malattia di Sergio Marchionne. Ad oggi, dalla prime verifiche, non sarebbe emerso nulla. Nel caso specifico, inoltre, ci sarebbe anche una questione relativa alla privacy.