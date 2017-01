Luxottica, ad concorda dimissioni

L'amministratore delegato di Luxottica Enrico Cavatorta ha concordato le proprie dimissioni con il presidente Leonardo Del Vecchio. L'incontro è durato circa tre ore e, a quanto pare, si è svolto in un clima di grande cordialità. Cavatorta, nominato a fine agosto, gode della fiducia di Del Vecchio ma non della moglie del patron di Luxottica, Nicoletta Zampillo. Da qui la decisione di lasciare per salvaguardare gli equilibri interni.