Lunedì sciopero 8 ore dei lavoratori Ntv, a rischio gli Italotreno

Lunedì 29 gennaio i lavoratori di Ntv saranno in sciopero dalle 10 alle 18. "Alla base della protesta - ricordano i sindacati - il mancato rinnovo del contratto aziendale, scaduto da tempo, e il mancato riconoscimento del premio previsto dallo stesso contratto e dovuto ai lavoratori per via degli ottimi risultati conseguiti dall'azienda". A rischio alcuni treni veloci e l'azienda ha pubblicato sul proprio sito la lista delle tratte garantite.