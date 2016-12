Lufthansa, lunedì nuovo sciopero

Colpirà quasi mille voli e 113mila passeggeri il terzo giorno di sciopero, indetto per lunedì, degli assistenti di volo della Lufthansa. La cancellazione di "circa 929 voli continentali ed intercontinentali", quasi un terzo dei tremila in programma, è indicata in un comunicato sul sito della compagnia tedesca. Le cancellazioni riguardano gli scali di Francoforte, Duesseldorf e Monaco di Baviera, precisa la nota.