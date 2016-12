Luca De Meo nuovo capo di Seat

L'italiano Luca de Meo è stato nominato responsabile per la Seat. Attualmente è marketing manager e membro del Consiglio di Audi AG. De Meo sostituisce il tedesco Jurgen Stackmann, nominato capo delle vendite della Volksvagen. Le due nomine prenderanno effetto il primo novembre. De Meo, nato a Milano nel 1967, è stato amministratore delegato di Alfa Romeo e Abarth e chief marketing officer di Fiat dal 2007 al 2009, l'anno in cui è entrato in Volskwagen.