Lombardia, assessore Aprea: "Al via la settimana dell'apprendistato"

Primato lombardo - Ai microfoni di Telelombardia, l'assessore ha voluto lanciare una sfida a tutte le imprese della Lombardia. L'obiettivo della campagna è infatti quello di "favorire il ricambio generazionale nelle aziende". Da qui la celebrazione di un primato tutto lombardo nel lancio di un contratto che, ha detto Aprea, "in passato non ha mai avuto tanta fortuna, perché era costoso per gli imprenditori, pieno di impegni e vincoli per la formazione".



Disciplina vantaggiosa - "Per ovviare a queste difficoltà - ha sottolineato l'assessore - la Regione ha lavorato con il Ministero del Lavoro anche perché abbiamo il carico di migliaia di imprese che sentono il bisogno del ricambio generazionale, e abbiamo approntato una disciplina del contratto di apprendistato di primo e terzo livello veramente vantaggiosa". "Ciò significa - ha aggiunto - che oggi per i ragazzi studiare e lavorare sarà possibile, perché potranno con questi contratti sperimentare subito 'on the job' le loro competenze".



La guida - "La guida che abbiamo approntato - ha spiegato ancora Aprea - contiene anche cinque buone ragioni per gli studenti per andare in apprendistato e cinque buoni motivi per le imprese per scegliere l'apprendistato di primo e terzo livello". "Abbiamo semplificato al massimo il contratto di apprendistato per le imprese, rendendolo estremamente vantaggioso dal punto di vista economico, con sgravi fiscali, e bonus occupazionali". Inoltre - ha proseguito l'assessore - in questa guida indichiamo agli imprenditori dieci mosse per chiamare apprendisti nelle proprie aziende".



I prossimi appuntamenti - Aprea ha poi lanciato un invito agli imprenditori. "Giovedì 18 febbraio, se siete imprenditori, se avete un esercizio commerciale, se avete bisogno di ricambio generazionale nelle vostre attività e di giovani, allora questo è il momento di adottare un apprendista, venite in Regione". "Vi aspettiamo alle ore 14.30 in sala Biagi - ha concluso Aprea - e vi racconteremo tutti i vantaggi per gli imprenditori e gli sgravi fiscali, i bonus occupazionali perché è bello e utile avere un apprendista".