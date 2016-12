Lo spread vola a 160 punti base

Non si arresta la corsa al rialzo dello spread. Il differenziale di rendimento tra il Btp e il Bund tedesco ha toccato quota 160 punti base, col tasso in crescita all'1,74%. Ancora in forte calo gli indici di Piazza Affari: il Ftse Mib cede il 5% a 15.882 punti mentre il Ftse All Share perde il 4,5% a 17.390,12 punti.