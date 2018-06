Lo spread Btp-Bund sfiora i 180 punti: ai massimi dall'estate 2017

Lo spread tra Btp e Bund vola a 178 punti base, segnando i massimi dall'estate 2017. A pesare è un report dell'agenzia di rating Fitch, in cui si prevedono rischi per l'Italia in caso di attuazione del contratto di governo firmato da Lega e Movimento 5 Stelle. I pericoli rilevati riguardano "il profilo di credito sovrano, in particolare attraverso un allentamento di bilancio e un potenziale danno alla fiducia".