Lo scandalo Volkswagen affossa le Borse: Piazza Affari chiude a -3,33%

Chiusura in forte calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che lascia sul terreno il 3,33% a 21.031 punti. Male Fca (-6,21%), così come la controllante Exor (-6,35%): entrambe risentono, come gli altri titoli automobilistici, dello scandalo sulle emissioni che ha travolto Volkswagen.