Liquidati i primi 20 rimborsi dei risparmiatori di Banca Etruria

Sono partiti i rimborsi all'80% per i risparmiatori che hanno visto azzerati i loro bond subordinati con il salvataggio delle vecchie Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti. Il Fondo interbancario, che gestisce il processo, ha liquidato le prime 20 pratiche, per la maggior parte si tratta di piccolissimi risparmiatori di Banca Etruria, che partivano da un investimento medio iniziale non superiore a 20mila euro.