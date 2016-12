Lidl riceve il Positive Business Award per innovazione e social network

L'azienda Lidl Italia ha ricevuto a Milano il Positive Business Award per le categorie Innovation, Repositioning e Social Network. Il prestigioso riconoscimento, creato dalla Scuola di Palo Alto, principale Business School italiana non accademica, è dedicato ad aziende, imprenditori e manager che hanno capito quanto il successo "si possa costruire partendo dalla felicità delle persone".

I meriti riconosciuti a Lidl Italia sono "lo sviluppo a 360° della struttura commerciale, delle risorse umane e della strategia di comunicazione che ha portato con successo al riposizionamento del brand" e, per quanto riguarda la parte social, la costruzione della pagina Facebook che "ha oltre un milione di fan ed è una delle pagine social più apprezzate in Italia".



"Siamo molto orgogliosi di ricevere questi due premi, che testimoniano il nostro impegno per un costante miglioramento sia nei confronti dei nostri clienti che nella creazione di un ambiente di lavoro positivo per tutti i nostri 11mila collaboratori" ha commentato Gianfranco Marc Brunetti, Responsabile Comunicazione Lidl Italia. E ha aggiunto: "Noi pensiamo che chi smette di migliorarsi smette di essere bravo e, infatti, la tensione al rinnovamento sarà la nostra guida anche in futuro, dando sempre più risalto a iniziative aziendali volte al miglioramento dell'ambiente di lavoro, della produttività e dell'innovazione".