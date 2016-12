Lidl, “Evoluzione Capo Filiale” il più grande progetto di formazione Gdo

Lidl Italia, catena di supermercati leader in Europa, premiata quest'anno come Best Workplace dal Great Place to Work Institute, ha riunito a Bologna oltre 800 collaboratori provenienti da tutta Italia per presentare il più imponente progetto di formazione delle risorse umane della GDO italiana, interamente rivolto al ruolo di Capo Filiale.

Il Capo Filiale, figura chiave all'interno della struttura aziendale, rappresenta infatti il primo contatto per oltre mezzo milione di clienti che ogni giorno entrano in punto vendita, gestisce e coordina un team di collaboratori, mette in pratica le direttive aziendali, gestisce le risorse, è responsabile dei risultati economici dei punti vendita ed in prima linea dello sviluppo del fatturato.



“Da sempre Lidl Italia è consapevole che i collaboratori sono il motore della nostra crescita, la base del nostro successo. L'evoluzione del ruolo del Capo Filiale rappresenta un investimento epocale su questa figura professionale che è la colonna portante della nostra azienda”– afferma Daniel Marasch, Presidente Lidl Italia – “Siamo infatti convinti che accrescere e far maturare la professionalità dei nostri collaboratori porti un immediato valore sul lavoro quotidiano e sull'ottenimento dei risultati. In particolare, in questo caso – continua Marasch - si tratta di un percorso in grado di formare i Capi Filiale del futuro”.



Il programma di formazione previsto da Lidl Italia, unico nel suo genere per il settore della GDO, si rivolge a tutti i 600 Capi Filiale dell'azienda che operano nei punti vendita dell'insegna e consiste in un percorso di oltre un anno, che ha l'obiettivo di sviluppare competenze manageriali, aziendali, personali e sociali con un approccio a 360°.



Ogni Capo Filiale parteciperà ad una giornata di sviluppo, a seguito della quale, il partecipante riceverà un piano di sviluppo personalizzato con percorsi di formazione in aula e di training on the job. I Capi Filiale, che avranno superato positivamente il loro piano, riceveranno come benefit un'auto aziendale full optional e dotata di tutti i comfort, che rappresenta il riconoscimento del percorso di crescita intrapreso con successo.



Il progetto “Evoluzione Capo Filiale” rientra nel piano quinquennale di investimenti annunciato da Lidl Italia che vedrà l'azienda investire complessivamente dal 2013 al 2018 circa un miliardo di euro con oltre 2mila assunzioni nei prossimi due anni.