Libero scambio Ue e Stati Uniti: i vantaggi di un possibile accordo

Secondo la Commissione europea, il TTIP creerà nuove opportunità commerciali per le imprese europee – Bruxelles sottolinea che ad essere avvantaggiate saranno soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni –, in quanto consentirà il superamento di alcuni fattori che attualmente ostacolano le esportazioni verso gli Stati Uniti. Come i dazi doganali che il TTIP intende abolire o quantomeno ridurre.



A beneficiarne dovrebbero essere le PMI europee che già esportano sul mercato americano – la Commissione europea ne ha contate 150 mila nel 2012 – e quelle che intendono farlo prossimamente, magari usufruendo proprio dei vantaggi derivanti dal TTIP. Del resto le PMI, che esportano le proprie merci e servizi negli Stati Uniti, sono una piccolissima porzione rispetto alla totalità delle imprese di piccole e medie dimensioni attive nell'UE (oltre 21,6 milioni).



Un aumento delle esportazioni si traduce in un incremento della produzione e dei posti di lavoro: le stime della commissaria europea per il Commercio, Cecilia Malmström, prevedono la creazione di 30 mila nuovi posti di lavoro in Italia, pari al 10% dei 430 mila occupati che dipendono attualmente dalle esportazioni verso gli Stati Uniti.



Ma l'accordo di libero scambio tra USA e UE garantirà benefici sia agli statunitensi – con l'abolizione dei dazi doganali, diversi prodotti (formaggi, prosciutti, vini, olio d'oliva, liquori…) potranno essere finalmente alla portata dei consumatori americani – che agli europei: il Center for Economic Policy Research sostiene che il TTIP garantirà 545 euro di reddito extra per ogni famiglia europea composta da quattro persone.